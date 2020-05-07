В Калмыкии 90-летняя женщина поборола коронавирус

Элиста, 7 мая. 90-летняя жительница Калмыкии Надежда Мукабенова успешно поборола опасную коронавирусную инфекцию и была выписана из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что женщину госпитализировали с коронавирусом накануне ее 90-летия. Надежда Мукабенова стала самой возрастной пациенткой инфекционного госпиталя №2.

«Пожилая женщина поступила в больницу как раз в канун своего 90-летия — 14 апреля, заразившись дома от детей, не знавших о том, что они инфицированы», — говорится в сообщении.

Глава региона Бату Хасиков пожелал пенсионерке здоровья и выразил благодарность медицинским работникам за тяжелый труд в период пандемии опасной инфекции, высокий профессионализм и за сохраненные жизни.

Отмечается, что пожилую женщину, которая является вдовой ветерана Великой Отечественной войны, регулярно навещают внуки и правнуки. Однако потомкам приходится общаться с бабушкой через оконное стекло, потому что пенсионерка еще слаба, а семья все еще находится на изоляции.

На сегодняшний день в Республике Калмыкия официально выявлены 407 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что суточный прирост больных составляет порядка 30 человек. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии 79 человек выздоровели, пятеро скончались.