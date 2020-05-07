Кудряшов: ПНС Ливии за неимением аргументов использует низкопробное издание NYT

Представитель Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов прокомментировал антироссийскую кампанию западных СМИ против России. Он считает, что информационная атака на Москву используется террористами нелегитимного Правительства национального согласия в качестве оправдания собственных преступлений.

Ранее Федеральное агентство новостей привело подробный анализ ряда иностранных статей, авторы которых пытаются найти «российский след» в Ливии. Поскольку американским журналистам из NYT, Bloomberg и Reuters ничего не удалось обнаружить, они сфабриковали серию материалов о «российских оперативниках», сотрудниках ЧВК «Вагнера», которые якобы присутствуют на территории североафриканского государства.

Однако авторы антироссийских публикаций не привели в доказательство ни единого факта, сославшись на некий доклад Организации Объединенных Наций, которого нет ни на сайте ООН, ни в Сети. Позже к информационной атаке подключилась зависимая от Америки Европа: на сайте информационного агентства Deutsche Welle появился переписанный под копирку с западных коллег текст о «присутствии» российских военных в Ливии.

Вашингтон систематически пытается найти повод для обвинения Москвы во вмешательстве в дела различных государств, как только российское правительство озвучивает какие-либо мирные инициативы. Объясняется это тем, что Запад не заинтересован в стабилизации обстановки, поскольку привык эксплуатировать Африку для отработки меркантильных национальных интересов. Американское правительство не приемлет равноправного сотрудничества со странами третьего мира.

Причины и последствия информационной войны, которую инициировал Вашингтон, в эксклюзивном интервью ФАН объяснил представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

«Мне в этой конкретной ситуации достаточно просто это прокомментировать, потому что я сам стал не так давно жертвой пресс-атаки. Несколько дней назад по одному из каналов, которые очень популярны на территории западной Ливии в Триполи, были продемонстрированы мои личные документы: номер паспорта, визитная карточка с рабочими и личными номерами и другая конфиденциальная информация. Все это было подано под соусом, что я являюсь каким-то опосредованным куратором ливийского Временного правительства и тому подобное», — поделился он.

Эксперт считает, что нелегитимное Правительство национального согласия активно пользуется западными вбросами для того, чтобы отвести внимание международного сообщества от собственных преступлений.

«Эти клише, присваиваемые людям, которые занимаются исполнением своих прямых должностных обязанностей, никак не связанных ни с политическими процессами, ни с войной и боевыми действиями, которые там происходят. Подобные материалы не имеют никакой ценности, потому что построены на лжи. Мы понимаем, что в их интересах попытаться себя обелить, показать образ якобы существующего врага там, где его нет, назначить этого врага, если совершенно не в чем обвинить», — объяснил он.

В подтверждении своих слов Кудряшов привел аналогию с украинской пропагандой после государственного переворота в стране.

«Происходящее похоже на ситуацию в Донбассе, когда демонстрировались непонятные военные билеты и утверждалась принадлежность людей к каким-то группировкам, которые за уши притянуты. Как это делали: брали паспорт гражданина России, прикладывали к нему обрывок какого-то документа и говорили, что он тут якобы находился и воевал», — отметил эксперт.

В то же время, от политических игр Запада и Европы, используемыми террористами ПНС для оправдания своих преступлений, страдают невинные люди.

«Максим Шугалей — квалифицированный социолог, а Самер Суэйфан его переводчик. Они не имеют никакого отношения ни к боевым действиям, ни к вооруженным формированиям. Социология — наука, определяющая точку зрения общества на разные вопросы и проблемы. Тема их исследования была крайне щекотливой для ПНС: отношение народа к «правительству» Файеза Сарраджа, которое себя таковым считает. Опросы на территории Восточной Ливии никаких проблем у наших социологов не вызвали, они находились там, работали, собрали и обработали всю необходимую информацию, а те же самые действия на западной стороне, в Триполи, привели к незаконному аресту, изъятию документов и насильственным помещением под стражу», — напомнил политик.

По его мнению, незаконное удержание российских ученых боевиками ПНС в течение 11 месяцев без предъявления официального обвинения и последующая волна лживых материалов в западных и европейских СМИ указывает на то, что «правительство» Сарраджа боится разоблачения собственного террористического режима.

«Это говорит о том, что информация, которую раздобыл господин Шугалей и его коллеги, оказалась настолько болезненной и опасной для представителей так называемого Правительства национального согласия, что они их без всяких причин и законных оснований закрыли в тюрьме. Похитили людей, спрятали куда-то и продолжают удерживать в ужасных условиях без суда, без следствия, без консульской помощи, без ничего. Это прямое нарушение всех существующих международных актов, которые регулируют пребывание человека в плену или под следствием. Разве это не нарушение международного законодательства и всех прав наших сограждан», — возмутился дипломат.

Также он подчеркнул, что американские газеты работают по заказу третьих сил, способствующих узурпации ливийской власти террористами ПНС:

«Что касается NYT, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки есть журналисты, которые отрабатывают заказы, зарабатывают себе на хлеб лживыми статьями. Парадоксально, но об этом говорит даже сам президент Дональд Трамп, называя их «фейкоделами». Такая продукция производится при участии низкопробных журналистов, которые готовы писать о чем угодно, лишь бы им за это платили деньги. Впоследствии вброс раскручивают в таких же изданиях и получается замкнутый круг. На этот раз ПНС, за неимением реальных доказательств, сослалось и использовало некачественный и недостоверный материал, чтобы оправдать свои преступления. То, что в любой цивилизованной, безопасной стране является преступлением и нарушением прав, для Триполи — норма».

Представитель Восточного Правительства Ливии в России напомнил, что на подобные нарушения обязана реагировать Организация Объединенных Наций, главной задачей которой является сохранение и укрепление международного мира и безопасности. Однако этого не происходит, именно поэтому боевики ПНС чувствуют себя неприкасаемыми и продолжают свою преступную деятельность