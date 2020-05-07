Цветущая после болезни Повалий поразила поклонников

Киев, 7 мая. Певица Таисия Повалий поразила поклонников цветущим видом после болезни. Интернет-пользователи одарили 55-летнюю звезду добрыми словами.

Украинская исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое фото, на котором она запечатлена среди букетов сирени и ландышей. Звезда отметила, что ей «хочется расцветать вместе с зеленью».

Артистка действительно похорошела после болезни, и это не могли не заметить поклонники украинки.

«Таечка, какая вы цветущая! Выглядите классно! У вас уже прям весна-весна! Красота!» — констатировала yulia_lisovenko.

«Вы, Таечка, и так — уникальный цветок природы! Но, как говорится, нет предела совершенству! Поэтому цветите и благоухайте любовью, счастьем, соком жизни!», — написала _e_sukhinina.

«Шикарно выглядите, Таечка», — восхитилась звездой z.inochka.

«Ну я бы сказал, что, глядя на Таечку, цветы расцветают!» — отметил wallbreaker37.

«Выглядите супер!!! А вы расцветаете все больше и больше», — указала darina_lite.

Напомним, в начале года артистка получила травму ноги. Сейчас звезда лечится и делает все, чтобы поскорее вернуться на сцену. Повалий призналась, что держит себя в ежовых рукавицах, чтобы не потерять форму после болезни.