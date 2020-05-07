Сирия, 7 мая. Боевики ХТШ подозреваются в убийстве мирного жителя в Идлибе. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации четырех членов РПК на севере Ирака. Подпольные ячейки ИГ1 активизировали вылазки в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли лейтенанта САА к юго-востоку от Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвиняется в убийстве мирного жителя в северо-западной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении вылазки на границе между Хомсом и Дейр-эз-Зором.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух своих боевиков в результате нападения неизвестных на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: заявили о нейтрализации четырех членов РПК в результате воздушной операции в Иракском Курдистане.

ВС Ирака: столкнулись с террористами ИГ в провинции Дияла.

Провинция Хомс

Появилась неподтвержденная информация о вылазке террористов «Исламского государства» в пустыне Бадия аш-Шам на границе между Хомсом и Дейр-эз-Зором. Информагентство SOHR заявляет, что под ударом оказался конвой сирийских военных в районе между Ас-Сухной и Аш-Шулой. По предварительным сведениям, несколько солдат погибли.

Между тем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о смерти старшего лейтенанта Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях авиабазы Аш-Шайрат юго-восточнее административного центра провинции. Никаких подробностей о произошедшем пока не поступало.

Напомним, многие военные аналитики уверены, что деятельность террористов ИГ, периодически предпринимающих вылазки в Сирийской пустыне, координируется силами международной коалиции, под контролем которых находится оккупированная «55-километровая зона» на юге Хомса. Не раз публиковались свидетельства присутствия боевиков в районе американской базы «Ат-Танф». Так, один из пленных джихадистов признавался, что проходил обучение у западных специалистов на объекте.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одно нападение произошло на территориях, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением пав человека (SOHR), неизвестные радикалы открыли огонь по автомобилю курдских боевиков в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В результате обстрела погибли два члена SDF. В совершении вылазки обвиняются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, накануне джихадисты также осуществили налет в этом районе, жертвой которого стал один из гражданских лиц.

Провинция Идлиб

В зоне контроля террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, произошло убийство мирного жителя. Согласно информации новостного портала SOHR, тело сирийца было обнаружено на окраине населенного пункта Вади Аль-Кабир в северо-западной части региона. При этом мужчина был закован в кандалы. Предполагается, что в его гибели замешаны боевики ХТШ, которые и прежде обвинялись в похищениях и убийствах неугодных им гражданских лиц. Так, в прошлом месяце члены ХТШ казнили молодого человека за критику в адрес главаря группировки Мухаммада аль-Джулани в онлайн-чатах.

Ирак

Турецкие вооруженные силы продолжают действовать на севере Ирака в рамках третьего этапа операции «Коготь». По информации Минобороны Турции, в районах Хакурк, Зап и Хафтанин была задействована авиация. Военные самолеты нанесли удары по предполагаемым убежищам Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В результате были нейтрализованы четыре боевика группировки.

Между тем в провинции Дияла вспыхнули столкновения между военнослужащими иракской армии и террористами подпольных ячеек «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Twitter (s_iraq_37), боевики организовали вылазку поблизости от деревни Аль-Исла. Никаких данных о последствиях налета пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.