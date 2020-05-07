Царев объяснил желание Киева доминировать в минских переговорах внутриукраинской борьбой

Включение депутатов Верховной рады в состав представительства украинской стороны в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) никак не скажется на выполнении Минских соглашений. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Рады Олег Царев.

Доминирование Украины в ТКГ

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев сообщил всем участникам Минских соглашений о решении расширить представительство украинской стороны в ТКГ. По его словам, участие в переговорном процессе представителей Верховной рады и правительства страны позволит увеличить их эффективность и улучшить координацию органов украинской власти.

«Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров», — отметил Ермак.

Политик заверил, что украинские власти желают двигаться вперед, а не вести «годами безрезультатные переговоры».

«И мы настроены на выполнение Минских соглашений, но в той части, где это соответствует национальным интересам Украины», — сказал глава офиса президента Украины.

Помимо этого, в предложении Ермака также значится желание Киева включить переселенцев с Донбасса в переговорный процесс в рамках ТКГ в Минске.

«Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории ЛДНР, получили российские паспорта. Мы будем привлекать лиц перемещенных. Но это граждане Украины, жители Донбасса», — добавил он.

Борьба Ермака и Медведчука

В свою очередь, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Андрей Ермак соревнуется с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком за право быть главным переговорщиком с Россией. В связи с этим он предлагает различные идеи об изменении переговорного процесса в рамках ТКГ.

«У Виктора Медведчука был альтернативный проект о привлечении депутатов Франции, Германии, России и Украины с целью создать некую площадку, которая бы на базе Минских соглашений обсуждала проблемы их выполнения. Возразить на это предложение Андрею Ермаку было нечем, потому что у депутатов есть право собираться и обсуждать эти проблемы. Это бы втянуло европейских, российских и украинских политиков в публичный дискурс и придало новую жизнь Минским соглашениям», — пояснил Царев в беседе с ФАН.

Однако тогда повестка дня в переговорном процессе формировалась бы Виктором Медведчуком, а не Андреем Ермаком.

«Поэтому он попытался выбить у него инициативу из рук, наполнив минский переговорный процесс депутатами Верховной рады. Таким образом, Ермак хотел сказать, что нет смысла создавать консультационный совет, который мог бы появиться по инициативе Виктора Медведчука», — сказал он.

При этом на реальных шансах выполнения Минских соглашений включение в ТКГ «исключительно украинских депутатов не скажется никак».

«Ведь депутаты, которые будут включены, занимают жесткую антироссийскую позицию. Их предложения вряд ли будут конструктивными», — убежден политик.

Комментируя предложение Ермака о включении в переговоры переселенцев с Донбасса, Царев пришел к выводу, что украинские власти выберут тех, кто «бежал в первых рядах» и, безусловно, они будут отрицательно относиться к выбору оставшихся на Донбассе людей.

«Но решать ведь нужно вопрос людей, которые остались, а бежавшие с Донбасса уже сделали свой выбор. Так или иначе все эти игры, которые ведутся вокруг состава участников Минских соглашений, направлены на делегитимацию руководителей ДНР и ЛНР. Тот, кто хочет решить проблему, всегда находит компромиссы, а не находит точки, по которым нельзя договориться», — выразил мнение экс-депутат Рады.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошла насильственная смена власти. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, в том числе в Минске и во время саммитов «нормандской четверки» при участии России, Украины, Франции и Германии. Однако достигнутые соглашения о перемирии не привели к прекращению обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе.