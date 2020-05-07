Гудков решил оправдать своего отца в эфире «Эха» байками о либеральной «борьбе с режимом»

Оппозиционер Дмитрий Гудков в прямом эфире «Эха Москвы» ушел от ответа на вопрос о необходимости люстрировать его отца, голосовавшего за принятие статьи 282 УК РФ. При этом из озвученных им доводов становится понятно, что, по его мнению, так называемым российским оппозиционерам можно нарушать законы и оправдывать разного рода преступления лишь потому, что они выступают против «тоталитарного режима».

В ходе передачи «Условно Ваш» ведущий Егор Жуков и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков затронули тему люстраций. Оппозиционер отметил, что определенную часть чиновников сегодня действительно нужно люстрировать, однако коснуться это, судя по его словам, должно только тех представителей власти, которые препятствуют «свободе» противников действующего руководства страны.

Все люди равны, но либералы равнее других

Говоря о критериях, по которым стоит проводить эту процедуру в отношении тех или иных политических деятелей, Жуков решил задать своему собеседнику прямой вопрос о необходимости люстрировать его отца Геннадия Гудкова, который, по словам ведущего, был членом фракции «Единой России» и «бывшим чекистом». Но, как напомнил молодой либертарианец, важнее то, что Гудков-старший голосовал за принятие статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой сегодня «сажают огромное количество невиновных людей».

Гудков-младший, пытаясь уйти от ответа, начал рассуждать об исполнении законов в целом и о том, как «доблестная оппозиция» продолжает вести борьбу против «бездушной государственной машины». По словам бывшего депутата, многие люди оказываются в тюрьмах не по конкретному закону, а в связи с тем, что власти якобы пользуются своим главенствующим положением и нарушают эту статью, заключая под стражу «невиновных».

Кроме того, Дмитрий Гудков подчеркнул, что его отец в числе других депутатов поддержал данный законопроект лишь потому, что в то время «была совершенно другая страна» и таких проблем во взаимоотношениях оппозиции и властей, как в настоящее время, не наблюдалось.

«Сейчас я сторонник того, что этот закон нужно отменять, и он (Геннадий Гудков. — Прим. ред.), кстати, сторонник, что нужно отменять, потому что правоохранительные органы используют любой повод», — оправдался оппозиционер.

Очевидно, такая смена приоритетов в рядах российских либералов относительно 282-й статьи произошла в связи с тем, что они надеялись таким образом устранить своих политических конкурентов из числа различных национал-патриотических движений, но даже представить не могли, что закон будет распространяться на всех без исключения граждан Российской Федерации.

Оправдать нельзя судить

Гудков акцентировал внимание слушателей радиостанции на том, что под люстрацию в первую очередь должны попасть именно сотрудники правоохранительных органов и судебной системы, «которые участвовали во всех этих незаконных решениях». По его словам, это необходимо потому, что «в стране должно быть меньше людей, поддерживающих людоедские взгляды», и политиков, которые такие взгляды выражают.

Очевидно, экс-парламентарий старался намекнуть на многочисленные задержания активистов, принимавших участие в том числе в не согласованных с властями митингах и массовых протестах, и дальнейшие обвинительные приговоры, которые были вынесены на основании совершенных ими нарушений закона. Ведь представители и сторонники так называемой либеральной оппозиции, судя по транслируемой ими риторике, убеждены, что любое преступление можно оправдать, если это несет антиправительственный подтекст.

Причем любые предпринимаемые властями меры в отношении нарушителей правопорядка, преступников и даже террористов в либеральном сообществе намеренно искажаются и приобретают форму давления и ущемления прав со стороны «тоталитарного режима». Так было, в частности, с громким делом террористической группировки «Сеть» (запрещена в России), а также с осужденными за совершение теракта в петербургском метро, которых так называемые оппозиционеры и правозащитники пытались представить «невиновными жертвами».

Игра на обострение

Сам Дмитрий Гудков, напомним, выражал возмущение в связи с делом «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева и вставал на сторону подозреваемого в сексуальных домогательствах петербургского депутата Бориса Вишневского, а Егор Жуков отличился лозунгами в защиту обвиняемых в экстремизме членов организации «Новое величие».

Аналогичным образом зачастую действуют и другие противники власти, пытаясь оправдать любые преступные деяния — от приобретения наркотических веществ до изнасилований и убийств — вымышленным «давлением» со стороны руководства страны и силового блока. И все это делается исключительно для того, чтобы обострить ситуацию в России, поднять градус недовольства в обществе и спровоцировать новые массовые акции протеста и беспорядки, которые отвечают лишь интересам псевдооппозиционных деятелей и их западных спонсоров.

Поэтому, как следует из заявления Дмитрия Гудкова, инициативы и решения, которые принимались либералами в прошлом, были якобы вынужденными в связи с конкретной обстановкой в стране и от ответственности теперь их можно освободить. Но при этом оппозиционер смело заявляет о необходимости люстрировать представителей нынешней власти, которые предпринимают те или иные действия исключительно в рамках закона, исходя из сегодняшних реалий.

Такая позиция открыто демонстрирует политику двойных стандартов, свойственную не только Гудкову-младшему, но и другим его коллегам по либерально-оппозиционному цеху. Примечательно, что вопрос Егора Жукова о необходимости люстрировать Геннадия Гудкова оппозиционер предпочел оставить без ответа под завесой пространных рассуждений о продолжающейся «борьбе с режимом».