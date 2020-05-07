Китайские СМИ предупредили, что Пекин может продать часть госдолга США и обвалить доллар

Пекин, 7 мая. Китай в ответ на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, предупредило издание South China Morning Post.

Журналисты подчеркивают, что с помощью этого козыря в рукаве КНР может легко пошатнуть весь рынок американских ценных бумаг и выбрать для этого максимально неподходящий для Вашингтона момент. Сейчас в США, как известно, вводят в оборот новые облигации для спонсирования ряда программ, направленных на борьбу с коронавирусом и минимализацию последствий экономического кризиса, отмечает «Царьград».

По оценкам South China Morning Post, США могут отменить часть американского долга перед Китаем. В настоящее время он составляет около 1,1 трлн долларов. Иными словами, Белый дом может объявить дефолт по ценным бумагам Минфина США. При этом в Штатах неоднократно заявляли, что не пойдут на это, но редакция SCMP считает, что Китай может резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги. Помимо этого, как отмечают авторы издания, если Китай решит продать большую часть гособлигаций США, то это ударит по всему рынку ценных бумаг в Штатах.