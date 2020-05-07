Россияне уличили Facebook в публикации рекламы наркотиков

Москва, 7 мая. Откровенная реклама наркотиков впервые за несколько лет появилась в российском сегменте социальной сети Facebook.

Пользователи соцсети начали видеть рекламное объявление от интернет-магазина наркотиков XTC Market, который работает на площадке Hydra в даркнете. Оно замаскировано под рекламу интернет-радио, при переходе по ссылке появляется сайт с пятью плейлистами под названиями известных наркотиков, пишет The Bell.

Объявление размещено аккаунтом Shino Stori и подписано следующим образом: «Лучший стафф от Лидера Рынка XTC! Настройся на свою волну». Рекламу наркотиков видели многие русскоязычные пользователи Facebook. Оперативного комментария по поводу сложившейся ситуации от пресс-службы соцсети получить не удалось, однако вскоре аккаунт, распространявший рекламу наркотиков, был удален и заблокирован.

«Правила рекламной деятельности» Facebook прямо запрещают рекламу, которая «продвигает или способствует распространению» незаконной деятельности, услуг или продуктов. Все объявления перед публикацией проверяются на соответствие правилам», — говорится в сообщении соцсети.

Корреспонденты издания пообщались с ботом магазина, который подтвердил, что соответствующая реклама была размещена в Facebook, а ресурс не видит проблем в размещении подобного рода объявлений.

Американская социальная сеть Facebook не впервые пропускает рекламные объявления о продаже наркотиков. К примеру, в прошлом году ресурс опубликовал рекламное объявление о наборе «закладчиков».