В Минздраве рассказали, когда завершится активное распространение коронавируса в РФ

Москва, 7 мая. Активное распространение коронавируса в России сохранится до июня, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — сказала эксперт.

Она не исключила, что инфекция будет распространяться и после июня, но выразила надежду, что принятые властями меры не дадут вирусу циркулировать более чем 100 дней.

По мнению специалиста, коронавирус может стать сезонным, таким как грипп и ОРВИ, сообщила «Газета Кемерова».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в России 1625 человек скончались от инфекции, более 23 тысяч человек смогли вылечиться, указал «Царьград».

Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал «выдыхаться». По его мнению, ужесточать карантинные меры в России пока не следует.