Российские звезды призвали поставить рекорд по ношению масок

Москва, 7 мая. Ношение защитной маски с 12 мая станет обязательным для всех жителей Москвы и области. Однако представители российского шоу-бизнеса, актеры и спортсмены уверены, что незачем ждать несколько дней и надевать маски нужно уже сейчас.

Российские звезды на собственном примере показали, что промедление в данном вопросе неуместно. Так, певец Митя Фомин уже надел маску и нашел в ее ношении неожиданный плюс — так проще знакомиться с девушками.

«Носите маску. В этом случае будет проще знакомиться с девушками, да и просто с интересными людьми. Всем здоровья, удачи, всем скорейшего выхода из этого затянувшегося карантина», — сказал Фомин.

Певец Олег Газманов также считает, что ношение маски должно стать обязательным для всех.

«Друзья, не забывайте носить маски — это необходимо. И поздравляю вас с наступающим праздником, днем Великой Победы», — пожелал Газманов.

Юморист Владимир Винокур заявил, что в будущем маски останутся общим воспоминанием, а пока они защищают нас и окружающих от инфекций, передает телеканал «360».

«Призываю вас — все-таки носите маски. Даже не ради себя. Ради своих близких, ради детей. Выдержим, это время пройдет, и мы еще будем улыбаться, что мы все в масках, как в Новый год на карнавале», — обратился к россиянам артист.

Эстрадная исполнительница Илона Броневицкая рассказала трагическую историю, которая произошла недавно в Подмосковье. Там, жертвой коронавируса стал отец четверых детей. Семья осталась без кормильца, а дети стали сиротами. Броневицкая призвала не пренебрегать защитными масками для того, чтобы не случалось трагедий.

«Ну скажите пожалуйста, разве стоят эти отданные жизни нашей, какой-то порой неоправданной легкомысленной удали? Давайте будем дисциплинированными и благоразумными. Эта простая мера может спасти человеческую жизнь», — попросила Броневицкая.

Одиннадцатикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Александр Муромский заметил, что сложившаяся ситуация должна подтолкнуть россиян к новому рекорду.