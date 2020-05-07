Путин провел телефонный разговор с Макроном

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в преддверии празднования 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, сообщили в Елисейском дворце.

В ходе беседы Макрон выразил чувства дружбы и признательности от имени народа Франции российскому народу в связи с отмечаемым в России 9 мая Днем Победы. В пресс-службе Кремля, в свою очередь, отметили этот юбилей является общим достоянием РФ и Франции. Путин заявил, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», которые сражались на советско-германском фронте. Стороны передали ветеранам обеих стран искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия.

Помимо этого, Путин и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом, подтвердив важность сотрудничества России и Франции на этом направлении. Был поднят также вопрос подготовки видеоконференции лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по совместной борьбе с пандемией.

Напомним, в июне минувшего года на саммите G20 в японской Осаке Путин пригласил Макрона и Трампа в Москву на 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Французский лидер заявил, что приедет в столицу России.

«Да, я буду там. Господин Путин пригласил меня, я приеду», — сказал тогда Макрон.

Он подчеркнул, что празднование Дня Победы важно для Франции, потому французы «знают, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся». Трамп, также получивший приглашение, заявил, что серьезно подумает об этой поездке.