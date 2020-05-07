Бывший сторонник Навального рассказал о провальной деятельности на выборах

Санкт-Петербург, 7 мая. Рядовые сторонники признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» часто сталкиваются с обманом и дезорганизацией работы. Об этом рассказал бывший волонтер петербургского штаба блогера Алексея Навального.

Петербуржец поделился воспоминаниями об участии «оппозиционеров» в муниципальных выборах в Северо-Западном федеральном округе. Соратники Навального записывались наблюдателями на выборы, оказывая услуги различным партиям, передают «Невские новости».

По его словам, в один из городов активистам пришлось ехать за собственный счет, а обещанной компенсации так никто и не заплатил. Позднее неразбериха в рабочем процессе продолжит преследовать волонтеров, одной из провальных поездок было посещение Пскова.

«Инструктаж толком не провели: неясно, кого куда направят и кто чем займется. В итоге за день до выборов половина наблюдателей просто перепились до такой степени, что на следующий день кто-то не смог выйти на участок», — рассказал бывший сторонник Навального.

Еще одна неудача ждала «оппозиционеров» в Гдове, где произошел конфликт с представителями «Яблока».