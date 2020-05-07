Москва, 7 мая. Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал самым обедневшим человеком в мире, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Согласно изданию, бизнесмен потерял за время кризиса более 30 миллиардов долларов.

Пандемия коронавируса вынудила закрыть большинство бутиков по всему миру, которые принадлежат Арно. Заведения были недоступны для посетителей более, чем на месяц, пишет Bloomberg. В этом году стоимость акций LVMH упала на 19%.

По словам финансового директора корпорации Жан-Жака Гиони, будущее бизнеса французского предпринимателя будет зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши.

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила возбудителя — новый тип коронавируса, а в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией, указал «Царьград».

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию смертоносного вируса. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирусная инфекция была разработана пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.