Бредихин: Зеленский готов к вводу войск НАТО в Донбасс



Если Украина отрекается от одного из пунктов Минских соглашений в части предоставления автономии ДНР и ЛНР, она автоматически откажется и от всех остальных — таких как, например, контроль над границей с Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, объявившего, что Киев рассчитывает вернуть «неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. При этом чиновник добавил, что в случае, если добиться этого не удастся, власти начнут реализацию некоего «плана Б». Бредихин убежден, что Ермак имел в виду силовой сценарий присоединения Донбасса.

«Но только в каком формате? Возможно, планируется привлечение внешних военных акторов: [президент Украины Владимир] Зеленский, я думаю, морально готов к вводу войск НАТО (если оно, конечно, еще захочет туда войти), либо же он может позвать каких-нибудь миротворцев из ООН или ОБСЕ», — считает политолог.

Этот вариант, продолжил эксперт, уже маловероятен, поскольку формат конфликта не соответствует миссиям данных организаций: Украина должна либо заморозить его, либо решить сама. Что же касается сроков по «возвращению» неподконтрольных территорий, то они вновь оказались сдвинуты: ранее эту «проблему» планировалось решить уже в октябре текущего года.

«И так может продолжаться до бесконечности, — убежден собеседник ФАН. — Переносить можно снова и снова из года в год, пока президентский срок Зеленского не подойдет к концу. Потом он скажет «не удалось» — и передаст эстафету своему преемнику, который также без конца будет кормить всех «завтраками».

Бредихин также объяснил слова Ермака, который ранее заявил о том, что прямого диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик правительство Украины вести не собирается.