Зоопсихолог рассказал, почему не надо праздновать дни рождения домашних животных

Москва, 7 мая. Некоторые хозяева домашних животных любят отмечать дни рождения своих питомцев — устраивать вечеринки с «тортом» со свечками. О том, стоит ли это делать, рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По словам эксперта, на самом деле никакого смысла в таком праздновании нет. Во-первых, потому что животное его навряд ли запомнит, зажженные свечки на угощении тоже не вызовут у кота или собаки какие-то радостные эмоции.

«Им все равно. Все это развлечение для владельца животного, нежели для самого питомца», — подчеркнул он в комментарии изданию «ПолитРоссия».

При этом он отметил, что день рождения любимого питомца может быть неплохим поводом лишний раз собрать друзей, но не более того, ведь тому же коту все равно, по какому поводу его вкусно кормят.

«Если вкусно – хорошо, если нет – ладно», — заключил он.

Ранее ветеринары объяснили, опасен ли коронавирус для домашних питомцев. По словам главы сети ветеринарных клиник «Био-вет» Павла Варламова, у животных коронавирус на самом деле является распространенной болезнью. Более того, некоторые из них спокойно живут с ним всю жизнь.

«Особенно у кошек коронавирус очень распространен и давно существует. Ни для кого это не секрет», — подчеркнул он.

Специалист обратил внимание, что вирус не может передаваться от животных человеку и наоборот. Но если в доме есть несколько питомцев, заболевшего кота или собаку лучше изолировать от другого и обеспечить ему специальный уход.