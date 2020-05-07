Комаровский оценил эффективность лечения коронавируса парами водки

Москва, 7 мая. Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ингаляции парами водки не способны вылечить человека от коронавируса.

Ранее в Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлен неизвестный мужчина, называющий себя врачом. Он утверждал, что ему якобы удалось вылечиться от коронавируса за один день, регулярно «вдыхая пары водки».

Комаровский отметил, что подобный метод лечения является «несусветной глупостью». Он также добавил, что спирт растворяется в крови быстрее, чем он может уничтожить инфекцию.

«Прежде всего, нельзя в течение суток ощутить все симптомы коронавируса, что он себе лечил непонятно… Вирус находится внутри клеток. То есть сначала надо растворить клетку, и только после этого можно будет добраться до вируса», — пояснил врач.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек умерли. Около 24 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.