Эксперт Зыков осудил «Проект», подделывающий документы ради «расследований»

Москва, 7 мая. Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков осудил «Проект. Медиа», который ради «расследований» сфабриковывал данные и подделывал документы.

Накануне в интернет-издании «Блокнот» вышла статья о деятельности «Проект. Медиа» и его основателя Романа Баданина. Бывший сотрудник «Проекта» Андрей Константинов рассказал, что подделывал для заказчиков визуальный контент. По его словам, на фрилансе он занимался подготовкой скриншотов, переписок, биллингов, фотографий, документов и иных материалов, которые, как позднее выяснил Константинов, Баданин, выдавая за оригинал, предоставлял из головы.

Зыков, комментируя новые сведения о деятельности скандального проекта, напомнил, что в России за подделку документов грозит уголовное наказание. Он предположил, что «Проект» занимался фальсификацией данными, руководствуясь тем, что написанному на бумаге больше поверят.

«Очень плохо, что человек, пользуясь своим каким-то авторитетом и узнаваемостью, использует фейки для того, чтобы доказать правдивость своих историй. Непонятно, на что он рассчитывал. То есть он нанял фрилансера, который ему эти фальшивки создавал. При этом еще непонятно, кого в итоге накажут – самого фрилансера, сделавшего это, или человека, который ему отдавал приказы», — сказал Зыков в интервью «ПолитЭксперту».

Журналист Олег Лурье отметил, что «Проект» существует на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского и Госдепа США. По его словам, проекту Баданина необходимо отчитываться перед спонсорами, поэтому он вынужден придумывать расследования.

«Им приходится делать фейки. Для этого существует фотошоп и прочие программы. Я не раз сталкивался с тем, что такие методы свойственны оппозиционным структурам. Все упирается в то, что им необходима отчетность перед теми, кто дает им деньги. Тот же Алексей Навальный», — указал он.

Зависящие от иностранных фондов издания готовы делать фейки, чтобы не потерять своих спонсоров, пояснил журналист.