Около 2 миллионов человек подали заявки для участия в акции «Бессмертный полк – онлайн»

Москва, 7 мая. Заявки на участие в акции «Бессмертный полк – онлайн» подали уже около 2 миллионов человек. Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Макаров отметил, что акция пройдет в День Победы, с момента презентации проекта «Бессмертный полк – онлайн» прошло чуть больше недели, а количество заявок на участие приблизилось к отметке в 2 миллиона.

По его словам, с каждым днем анкет становится все больше. Макаров считает, что достичь таких внушительных показателей удалось в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о мероприятии.

Макаров подчеркнул, что поскольку традиционно шествие «Бессмертного полка» начиналось в 15 часов, организаторы приняли решение принимать анкеты для участия до 15.00 (по московскому времени) 9 Мая.

Напомним, что онлайн-шествие начнется 9 Мая и продлится в течение нескольких дней.

«Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена», — заявил Макаров.

Шествие в Сети будет длиться столько, сколько потребуется, чтобы все зарегистрированные ветераны стали участниками виртуального полка.

Трансляция шествия запланирована на медиаэкранах по всей стране, а также на площадках онлайн-кинотеатров Okko, more.tv, телеканалах «СТС», «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на официальном сайте «Бессмертного полка России».