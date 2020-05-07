Москва не ослабит режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве с 12 мая заработают стройки
В Москве сегодня планируют возвращение к нормальной жизни. Как будут сниматься и смягчаться ограничения, рассказал Сергей Собянин. Правда, в столице, видимо, сохранится баланс: с постепенной отменой одних мер вводятся другие. Так с 12 мая могут вернуться к работе предприятия строительства. Возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.
«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни», — заявил Сергей Собянин, мэр Москвы.
Если первый этап приведет к резкому росту и повторной вспышке, ограничения могут быть приняты снова. Но при этом так же, со вторника, в Москве и области вводится обязательный режим ношения защитных масок при использовании общественного транспорта. Система цифровых пропусков сохраняется. Работа кафе, непродовольственных магазинов и остальных закрытых сегодня заведений, останется замороженной до конца месяца. Открыться смогут фабрики по пошиву одежды и обуви, мебельные фабрики, металлургические производства, бумажные комбинаты, предприятия, специализирующиеся на сборе различного электронного и оптического оборудования, а также заводы, которые производят машины и оборудование.
Режим изоляции в Петербурге будет продлен
Похожая история наблюдается в Северной столице: снятие карантинного режима планируется начать 1 июня, а пока — с 12 мая — будет введен обязательный масочный режим. Он уже введен и будет вводиться в разных регионах России. Дата окончания пандемии в нашей стране снова перенеслась, теперь на август. А сама страна в рейтинге наиболее высоких показателей заболеваемости с седьмого места перенеслась на пятое. Сегодняшняя статистика выглядит следующим образом. В России более 177 тысяч выявленных случаев, 1 625 человек стали жертвами коронавируса. В Соединенных Штатах Америки, что давно является лидером в этом списке, заболевших более 1 млн 200 и более 73 тысяч погибли. Между Москвой и Вашингтоном с невеселой статистикой расположились Испания, Италия и Великобритания.
В России прошли генеральные репетиции к 9 Мая
Отвлечемся от коронавируса и изоляции — впереди у россиян важная дата, 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Гарнизоны и формирования по всей стране сегодня провели генеральные репетиции парадов и других мероприятий. Над Санкт-Петербургом прошла авиация: 30 самолетов и вертолетов пролетели над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом. Парадный строй возглавил вертолет Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Демонстрационный полет совершили экипажи Южного военного округа над Новороссийском. Кстати там будут задействованы 10 единиц воздушной техники, а на весь округ по информации Минобороны — более сотни самолетов и 76 вертолетов. Десяток боевых вертолетов и истребителей тренировался сегодня в небе над Новосибирском. Масштабные полеты пройдут также в Екатеринбурге, Самаре. Кроме того, во многих городах, конечно, состоится праздничный салют. Его запуск отрабатывали сегодня в Хабаровском крае. 9 Мая военнослужащие двух внештатных подразделений произведут его с набережной реки Амур и площадки на спорткомплексе «Ерофей арена».