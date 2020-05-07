Москва не ослабит режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве с 12 мая заработают стройки

В Москве сегодня планируют возвращение к нормальной жизни. Как будут сниматься и смягчаться ограничения, рассказал Сергей Собянин. Правда, в столице, видимо, сохранится баланс: с постепенной отменой одних мер вводятся другие. Так с 12 мая могут вернуться к работе предприятия строительства. Возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни», — заявил Сергей Собянин, мэр Москвы.

Если первый этап приведет к резкому росту и повторной вспышке, ограничения могут быть приняты снова. Но при этом так же, со вторника, в Москве и области вводится обязательный режим ношения защитных масок при использовании общественного транспорта. Система цифровых пропусков сохраняется. Работа кафе, непродовольственных магазинов и остальных закрытых сегодня заведений, останется замороженной до конца месяца. Открыться смогут фабрики по пошиву одежды и обуви, мебельные фабрики, металлургические производства, бумажные комбинаты, предприятия, специализирующиеся на сборе различного электронного и оптического оборудования, а также заводы, которые производят машины и оборудование.