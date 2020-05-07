Аналитики Sohu назвали неожиданной реакцию РФ после похода НАТО в Баренцево море

Москва, 7 мая. Китайские аналитики считают, что поход американских эсминцев в Баренцево море обернулся неожиданной реакцией со стороны России. Перевод материала, опубликованного в издании Sohu, представляет «ПолитРоссия».

Напомним, в начале этой недели три ракетных эсминца ВМС США и один эсминец Королевского флота вошли в Баренцево море, которое часто называют «задним двором России». Москва, как отмечают эксперты из Китая, весьма необычно отреагировала на эту провокацию.

«Американские и британские корабли отплыли в Баренцево море, руководствуясь так называемой свободой судоходства. Направились они прямо на «задний двор» России. Со времен окончания холодной войны американский флот не совершал подобных маневров», — подчеркнули авторы Sohu.

В последний раз военные корабли НАТО появлялись в районе Баренцева моря в 80-е годы прошлого столетия. Однако в столь непростое время для всего мира США и Великобритания опять решились на эту операцию, однако, как отмечают китайские аналитики, причины подобной провокации непонятны. Многие политологи и эксперты не скрывали своего удивления от происходящего.

«Россия отреагировала крайне необычно, в несвойственной для себя манере. Она предпочла сделать вид, что ничего не происходит», — говорится в материале Sohu.

Спокойствие в этой ситуации стало настоящей неожиданностью для всех, подчеркивают аналитики. По их словам, если Запад и США рассчитывали подобными действиями спровоцировать своих оппонентов на необдуманный шаг, то ему был поставлен шах и мат.