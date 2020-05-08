Страна победившего фемицида: как в Мексике замалчивают убийства женщин

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как власти Мексики пытаются снизить социальное напряжение, пока в стране зреет паника из-за убийств женщин.

С начала 2020 года в Мексике зафиксировано свыше тысячи смертей женщин и девочек, ставших жертвами домашнего насилия. Можно закатывать глаза и ссылаться на коронавирус, карантин, постоянно мелькающего в телевизоре Дональда Трампа, но слово «фемицид» прижилось в Мексике задолго до того, как в азиатских широтах кто-то решил закусить летучей мышью.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор больше обеспокоен неразберихой на нефтяном рынке да увещеваниями наркокартелей. Своим гражданам Обрадор всё обещает, что уже вот-вот совсем скоро наконец-то будут реализованы задуманные им социальные программы. И сразу члены Синалоа, Лос-Сетас и других не менее страшных организаций бросят свои черные дела, прекратят поставлять белый порошок и заживут честной жизнью.

Ну а когда кто-то заводит речь про какой-то непонятный «фемицид», президент лишь отмахивается — он о картелях думает, что ему какие-то там мертвые женщины?

Мексика — страна суровая. За 2018 год было убито 33 тысячи человек, за 2019 год - уже 35 588. Всякие пропавшие без вести в эти цифры, само собой, не включены. Когда откопают - тогда засчитают. Туристов-иностранцев в жертвы тоже записывают неохотно - пусть правительства других государств беспокоятся сами. А уж высчитывать, что преобладающее число жертв является женщинами, и вовсе представляется какой-то глупостью и модной феминистской истерией.

Еще в 2005 году Парламентская ассамблея Совета Европы обратила внимание на то, что «почерк» убийств женщин в Мексике значительно отличается от характера насильственных смертей в других странах мира. Судя по всему, для убийц девушки были просто расходным материалом: способ, время, место, средства и орудия убийства явно намекают на то, что жертвами пользовались, издевались, а от тел просто избавлялись. Причём, именно «избавлялись» без проведения священного для мексиканской культуры обряда погребения.

Процесс расследования убийства женщины в Мексике вполне можно сравнить с аналогичным расследованием смерти собаки. Если вдруг кому-то в голову придёт застрелить пса, закопать в саду, а потом, любопытства ради, заявить в полицию о пропаже питомца, доблестные стражи порядка покачают головой и с сочувствием улыбнутся: «Да с цепи сорвалась. Сбежала, наверное».

Этим особенно грешат в городках на границе с США. Например, в Сьюдад-Хуарес в штате Чихуахуа, где девушки регулярно пропадают с начала 90-ых. И там же их находят.

Типичных жертв мексиканского фемицида можно условно разделить на три категории:

от 10 до 27 лет - любимый возраст хозяев борделей и торговцев человеческими органами (на черном рынке внутренности невинных провинциалок ценятся гораздо выше, чем их товарок из столице).

студентки, фабрикантки, официантки, уборщицы — их считают похитительницами мужских рабочих мест. После массового выхода мексиканок на работу в конце прошлого века, конкуренция на рынке труда (особенно низкоквалифицированного) резко возросла. Чаще всего перед смертью таких девушек насилуют и истязают (отрезают грудь, калечат половые органы, снимают скальп). В отдельных случаях отрубают по локоть руки, а также голову - как наказание за посягательство на мужскую прерогативу «творить» и «думать».

туристки-иностранки - их убивают в большинстве случаев после попыток побега и отказа заниматься проституцией. Зачастую лидерам банд их продают полицейские, задерживающие нелегалок или мелких правонарушительниц.

Среди прочих видов фемицида выделяются убийства из мести: банды убивают женщин и девочек, мстя их отцам, мужьям, братьям. Во многих других странах преступные организации используют изнасилование как способ унижения жертвы и, в первую очередь, ее «хозяина», сохраняя при этом жизнь женщины. Члены мексиканских банд очень редко оставляют жертву в живых, предпочитая присылать семьям жертв части тела или другие намеки на участь пропавших.

#hoymarcho por ti Ingrid Escamilla. Tu historia me dolió hasta lo más profundo de mi ser. Tu muerte no será en vano. pic.twitter.com/FmnhfpEwT4 — La fugitiva (@palomarrazola) March 8, 2020

Последние громкие случаи произошли в феврале, когда убили 25-летнюю Ингрид Эскамиллу и 7-летнюю Фатиму Альдригетти. Ингрид была убита собственным мужем, который расчленил тело, сфотографировал его, опубликовал в Интернете и смыл часть органов в унитаз.

Фатиму похитила женщина, сожитель которой в лучших традициях фильмов ужасов требовал ребенка для сексуальных утех, угрожая использовать в противном случае своих родных детей. Тело девочки нашли в мусорном мешке спустя несколько дней.

Que no van a entregar la recompensa de 2 millones por el caso Fátima; consideran que la detención fue gracias a un trabajo policíaco... ???? pic.twitter.com/MAeyqUXv5E — Julio Pilotzi (@juliopilotzi) February 29, 2020

Это стало последней каплей — в марте 2020 года в Мехико прошли протесты. Сотни женщин (среди которых также были члены радикальных фем-организаций) и родственников убитых облили красной краской двери Национального дворца Мексики и потребовали от Обрадора остановить рост женских смертей и начать что-то делать с коррупционерами, покрывающими наркокартели и полицейский произвол.

По мнению же мексиканского президента, причина таких убийств «кроется в неолиберализме»

Во время одной из февральских пресс-конференций президенту и генеральному прокурору Алехандро Герца Манеро был задан вопрос о возможности квалификации убийств женщин как убийств с отягчающими обстоятельствами. Обрадор ответил, что «не хотел бы делать это основной темой сегодняшнего обсуждения».

Esto dijeron López Obrador y el fiscal Gertz Manero sobre los feminicidios pic.twitter.com/2cVkkU4BpJ — Denise Maerker (@DeniseMaerker) February 11, 2020

Причина такого ответа оказалась банальной - обсуждение фемицида могло затмить кампанию по розыгрышу президентского самолета, задуманному как одно из мероприятий по борьбе с коррупцией. Позже президент Обрадор принес мексиканкам свои извинения за такую бестактность.

Однако мысль о том, что проблемой фемицида в Мексике займутся как только разберутся с наркокартелями и коррупцией, вызывает легкий приступ хохота. Истерического.