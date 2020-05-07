Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы над фашизмом

Москва, 7 мая. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над фашизмом, передает пресс-служба Кремля.
Национальные лидеры сделали акцент на союзе между странами, благодаря которому удалось победить общего врага.
«Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обратили внимание на то, что сотрудничество двух стран позволит продвинуться в решении ряда современных проблем.
«Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.