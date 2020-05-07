Тепловизоры для измерения температуры передали в онкоцентр Петербурга. ФАН-ТВ

Народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с инжиниринговой компанией INTRATOOL организовал передачу медицинского оборудования, необходимого для дистанционного измерения температуры тела человека, в Петербургский онкологический центр.

В медучреждении уже установлен один такой прибор, теперь они появятся на каждом входе в онкоцентр. По словам директора Петербургского онкологического центра Владимира Моисеенко, тепловизионные комплексы для температурного скрининга помогут предотвратить массовое скопление людей и пресечь распространение коронавируса.

Автоматизация процесса измерения температуры тела поможет держать рекомендованную дистанцию в 1,5-2 метра между людьми и с большей точностью выявлять потенциальных носителей COVID-19.

«Во всех медицинских учреждениях должны быть установлены при входе пункты контроля температуры всех сотрудников, пациентов, которые приходят на лечение и на обследование. Естественно, если мы пользуемся обычными градусниками или даже инфракрасными термометрами, все это достаточно долго, и создаются очереди. Тем более у нас приходят с утра более 500 сотрудников, ясно, что это процедура длительная. <…> Конечно, такие технические совершенные аппараты чрезвычайно полезны», — сказал Моисеенко.

Владимир Моисеенко добавил, что ежедневно в онкоцентр приходят 500-900 пациентов, а вероятность заразиться коронавирусом у онкобольных в 5-6 раз выше, чем у здорового человека.

Поэтому перед госпитализацией пациенты должны проходить тщательное обследование, включая текст на коронавирус. В медучреждении специально развернули лабораторию по сбору анализов на COVID-19, а также проводят полную дезинфекцию помещений каждые два часа.

Компания INTRATOOL занимается тепловизорами уже больше 10 лет, но никогда не планировала прежде выходить на гражданский рынок. Игорь Витковский уверен, что по примеру Китая скоро в каждом общественном месте Петербурга будут установлены такие тепловизоры.

«Система работает очень просто, то есть перед монитором сидит человек, смотрит за входящим потоком людей, если у кого-то температура, происходит звуковой сигнал, этого человека берут из толпы и перепроверяют температуру обычным градусником», — рассказал Игорь Витковский, представитель инжиниринговой компании INTRATOOL.

Главная ценность тепловизоров — точность измерения температуры, погрешность равна примерно 0,2 градуса, что является очень хорошим показателем.

Инжиниринговая компания планирует оснастить термометрами еще несколько больниц Петербурга, среди них госпиталь для ветеранов войн.