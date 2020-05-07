Молодая жена Петросяна поделилась, чем кормит 74-летнего юмориста

Москва, 7 мая. Юморист Евгений Петросян и его новая супруга Татьяна Брухунова стараются не афишировать личную жизнь, поэтому поклонники обратили внимание на посты девушки с разнообразными блюдами. В Instagram она показала, чем кормит 74-летнего артиста.

Звездная пара долгое время скрывала свои отношения и даже появление совместного ребенка, но и сейчас супруги не часто публикуют личные фото.

В условиях самоизоляции Брухунова увлеклась кулинарией, регулярно публикуя снимки различных блюд: пицца, пирожки, паста и необычные сладости. По их количеству можно понять, что трапезничает девушка не одна. Впрочем, супруга Петросяна этого и не скрывает.

«Так как большая часть моих домашних обитателей любит острую еду, то это для них, а я с острым не дружу», — поделилась Брухунова, показав баночку с перцем чили.

Кроме того, она раскрыла рецепт пирожков, десертов и даже палочек Twix.

Ранее Брухунова раскритиковала блогера Настю Ивлееву за ее прямые эфиры в Instagram. По словам жены Петросяна, «девушка не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой». Брухунова считает, что у подписчиков Ивлеевой от разнузданности кумира атрофируются мозги, передает телеканал «360».