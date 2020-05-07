Британка пришла в ужас после примерки заказанного в интернете бикини

Москва, 7 мая. Клиентка онлайн-ретейлера PrettyLittleThing раскритиковала марку производителя купальника из-за чересчур откровенного дизайна. Девушка примерила покупку и пришла в ужас. Об этом сообщает The Sun.

Жительница Великобритании собралась провести отпуск на побережье и решила заказать черный купальник, состоящий из топа и трусов с завышенной талией. Девушку смутил слишком откровенный дизайн нижней части купальника, после чего она раскритиковала марку в Twitter.

Для демонстрации покупки ей пришлось надеть обновку поверх нижнего белья. Опубликованные в Сети фото и сопровождающий их пост стали вирусными и набрали тысячи лайков.