Москва, 7 мая. Ученые обнаружили несколько новых генетических разновидностей коронавирусной инфекции.

Открытие было сделано исследователями из Гарвардского университета в США и южнокорейского Университета Данкук. Ученым удалось выявить четыре разновидности коронавирусной инфекции, которые отличаются нуклеотидными последовательностями в РНК-геномах

Исследователи определили четыре разновидности инфекции среди европейских и североамериканских образцов коронавируса. По данным ученых, только одна разновидность инфекции связана с штаммом коронавируса, который пришел из Китая. Остальные три разновидности являются «оригинальными версиями» вируса. По мнению ученых, информация о генетической изменчивости коронавируса должна учитываться при разработке вакцины.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончалось более 263 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек погибли. Почти 24 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.