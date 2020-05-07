Политолог назвал голос уборщицы Госдепа более весомым в вопросе Донбасса, чем мнение Киева

Москва, 7 мая. Политолог Михаил Павлив намекнул, что украинское руководство ничего не решает в вопросе по выборам в Донбассе.

Эксперты в четверг обсудили сделанное накануне в ходе онлайн-дискуссии заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом заявление о Донбассе. Американский чиновник заявил, что проведение в ЛНР и ДНР выборов невозможно до получения Украиной «контроля над международным рубежом».

Павлив, комментируя заявление Кента, обратил внимание на статус спикера по украинской проблематике — заместитель помощника.

«Похоже, даже уборщица из Госдепа имеет более весомый голос в вопросах мира в Донбассе, чем руководство «аграрной супердержавы». А то, что эти «уборщицы» несут околесицу, противоречащую всем договоренностям, — так это уже обыденность», — сказал Павлив.

Политолог также задался риторическим вопросом, «вы же не думаете, что они действительно хотят мира и успеха на Украине», пишет РИА SM News.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Тогда Луганск и Донецк после госпереворота объявили о своей независимости, в ответ Киев развернул военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, как указывают в ДНР и ЛНР, фиксируются нарушения украинской стороной режима прекращения огня. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.