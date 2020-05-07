Способное достроить «СП-2» судно «Академик Черский» отправилось в немецкий порт «Мукран»

Москва, 7 мая. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» идет в немецкий порт «Мукран», где находится логистический терминал «Северного потока — 2».

Как свидетельствуют порталы отслеживания судов, «Академик Черский» снялся с якоря недалеко от Калининграда и отправился на север Германии. Планируется, что туда судно прибудет 8 мая. В порту «Мукран» располагается логистический терминал для поставки труб.

Напомним, в феврале «Академик Черский» покинул Находку на Дальнем Востоке и отправился в сторону Сингапура. Судно несколько раз меняло конечные точки маршрута. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что причиной смены портов назначения судна-трубоукладчика «Академик Черский» являются соображения безопасности. Он добавил, что план «Газпрома» достроить «Северный поток — 2» с помощью этого судна также не поменялся.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.