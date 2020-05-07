Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом

Москва, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером США Дональдом Трампом контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом. О беседе политиков сообщила представитель Белого дома Джадд Дир.

В ходе беседы Трамп заявил Путину, что Штаты готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений. Отдельно стороны обсудили прогресс в борьбе с пандемией COVID-19, а также 75-летие победы над Германией и другие вопросы, касающиеся отношений России и США.

Накануне посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что передал Путину сообщение от Трампа, в котором тот назвал саммит «ядерной пятерки»(США, Россия, Великобритания, Франция, Китай)хорошей идеей. Дипломат добавил, что сейчас продолжается обсуждение содержания и организационная составляющая этого саммита.

Напомним, в конце апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о сотрудничестве России и Соединенных Штатов, заявил, что не стал бы «предаваться излишнему оптимизму».

По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон, как и раньше, взаимодействуют в экстремальных ситуациях, но говорить о нормализации пока не приходится. Он также отметил, что не стоит забывать о жесткой позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России.