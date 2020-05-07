В Петербурге провели генеральную репетицию авиапарада Победы. ФАН-ТВ

В Петербурге провели генеральную репетицию авиапарада Победы. В ней приняли участие оперативно-тактическая и армейская авиация.

В небо над Северной столицей поднялись тридцать самолетов и вертолетов. Экипажи пролетели над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, а затем ушли в сторону Кронштадта. Парадный строй возглавил вертолет Ми-26, далее проследовали многоцелевые Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».

За вертолетами отправились транспортные самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134 и сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.