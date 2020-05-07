Глава Минобороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом

Рим, 7 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини, который поблагодарил российского коллегу за предоставленную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

«Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством <…> сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — передает Минобороны.

Отмечается, что итальянский министр обратил особое внимание на профессионализм, ответственность и самоотверженность российских военных медиков.

«Шойгу проинформировал Гуэрини о мероприятиях, предпринимаемых российским военным ведомством по недопущению распространения вирусной инфекции в Вооруженных силах РФ, сохранению здоровья военнослужащих и гражданского персонала», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гуэрини выразил готовность предоставить в случае необходимости помощь России. Стороны условились поддерживать взаимовыгодный диалог.