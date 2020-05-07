Специалисты назвали топ подарков для женщины-водителя

Москва, 7 мая. Специалисты поделились советами о том, какой подарок можно сделать девушке, которая значительную часть своего времени проводит за рулем автомобиля. Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов уверен, что неплохим презентом может стать членская карта какого-нибудь автоклуба.

«Сейчас такие подарки достаточно распространены. Во-вторых, можно подарить клубную карту организации, которая занимается юридической помощью. Возможность в экстренном порядке связаться со специалистами женщина должна иметь в любом случае, чтобы чувствовать себя за рулем в безопасности», — посоветовал эксперт.

Он также отметил, что девушке-водителю можно подарить скидочные сертификаты на посещение ремонтных сервисов или заправочных станций. Страховой полис тоже будет отличным презентом, но лучим подарком для дамы станет новый автомобиль, передает «НьюИнформ».

Смирнов подчеркнул, что в первую очередь следует отказаться от подарков в виде средств для самообороны. По его мнению, бита или любой другой подобный предмет в автомобиле вряд ли поможет девушке.

«В таких подарках вообще нет никакого смысла. Сомневаюсь, что девушка в конфликтной ситуации сможет воспользоваться условной битой или другими предметами», — заявил Смирнов.

При этом он добавил, что если на дороге возникает конфликтная ситуация, то женщине лучше всего позвонить друзьям или знакомым. Кроме того, если женщина-водитель видит, что ситуация обостряется и при этом она не может покинуть место стычки, то лучше всего обратиться к правоохранителям.

В любом случае, говорит Смирнов, подарок нужно выбирать, ориентируясь на актуальные проблемы, возникающие на дороге.