Боксеров Усика и Ломаченко внесли в список «врагов Украины»

Киев, 7 мая. Украинские чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко внесены в черный список скандального сайта «Миротворец».

Причиной внесения Усика и Ломаченко в черный список «Миротворца» стало их участие в съемках документального фильма о религии, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Как отмечается на сайте, боксеры «участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также «манипулируют информацией», что якобы «создает угрозу независимости Украины».

Стоит отметить, что Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Спортсмен завоевал пояса в четырех основных версиях — WBA, WBO, WBC и IBF, благодаря чему стал четвертым абсолютным чемпионом. Ранее подобного результата удавалось добиться лишь американским боксерам Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору и Теренсу Кроуфорду.

В 2018 году Усик перешел в супертяжелый вес, отказавшись от всех чемпионских поясов. В 2019 году Усик провел дебютный поединок в супертяжелом весе с американцем Чаззом Уизерспуном. Усик одержал победу техническим нокаутом. Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC.

Напомним, скандальный украинский сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, артистов, политиков и других людей, которые якобы поддерживают республики Донбасса.