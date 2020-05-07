ПНС Ливии хочет ограничить передвижение жителей Триполи из-за сирийских наемников Турции

Триполи, 7 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии организовали в ливийской столице Триполи контрольно-пропускные пункты (КПП) якобы для обеспечения безопасности в городе. Также боевики будут проводить регулярное патрулирование на улицах. Об этом сообщил Twitter-аккаунт @arraedlgplus, опубликовав фотографии вооруженных бандитов Файеза Сарраджа возле машин и КПП.

Очевидно, что при помощи таких мер триполитанский режим Файеза Сарраджа попросту хочет ограничить передвижение мирного населения ливийской столицы, чтобы они меньше видели группы сирийских террористов-наемников, завербованных Турцией в Идлибе и привезенных в Ливию для пополнения рядов бандформирований ПНС.

За последнее время с оккупированной протурецкими боевиками ПНС территории Ливии все чаще поступают сообщения об увеличении численности сирийских джихадистов, переправленных в Северную Африку турецкими властями. Местные жители устали от беспредела, которым занимаются члены террористических группировок, набранные из сбежавших из Сирии радикальных исламистов. Чаще всего население Триполи жалуется в социальных сетях на грабежи и мародерство наемников, а также на участившиеся похищения людей ради выкупа.

Напомним, Анкара продолжает регулярно оказывать военную помощь ПНС Ливии, переправляя в североафриканскую страну контрабандными маршрутами оружие и боевую технику для боевиков в обход эмбарго ООН. Кроме того, по морю и по воздуху из Идлиба через Турцию перебрасываются сотни джихадистов из запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. По данным официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, численность сирийских наемников Правительства национального согласия составляет порядка 17 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об уничтожении военнослужащими армии фельдмаршала Халифы Хафтара 26 террористов-наемников ПНС, атаковавших позиции ЛНА в священный для мусульман месяц Рамадан. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на территории Ливии были ликвидированы солдатами ливийской армии не менее 249 сирийских джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.