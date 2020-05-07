Макаренко назвал героизацию Немцова частью информационной войны Запада против России

Москва, 7 мая. Переименование площади в Праге в честь российского либерала Бориса Немцова является элементом информационной войны Запада против России. Об этом заявил общественный деятель Эрнест Макаренко.

В феврале 2020 года депутаты городского совета Праги проголосовали за решение переименовать площадь Pod kaštany («Под каштанами») в честь Бориса Немцова. Кроме того, в начале апреля в Праге был демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Макаренко отметил, что антироссийские шаги со стороны чешских властей свидетельствуют о том, что Запад ведет против Москвы целенаправленную информационную войну.

По его словам, Немцов являлся частью команды, которая в 90-е годы занималась уничтожением и разграблением России. Именно поэтому в Европе пытаются сделать из Немцова своеобразную «икону», передает Nation News.

«Немцов был частью команды, которая вела Россию в 90-е годы в никуда. И когда его отстранили от кормушки, когда курс на уничтожение и разграбление России на государственном уровне был сменен, ему и его коллегам из команды младореформаторов, которые грабили страну, ничего не оставалось, как тявкать против власти и государства. Немцов является для них символом», — отметил Макаренко.

Стоит отметить, что представители либеральной общественности в России также пытаются «канонизировать» Немцова, активно продвигая его «политические идеи». После смерти Немцова в 2015 году либералы создали благотворительный фонд, названные его именем. Кроме того, была учреждена «премия имени Немцова». Лауреатами премии становятся люди, которые активно выступают против нынешнего политического курса России.