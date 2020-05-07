Донбасс сегодня: врачи отказываются спасать бойцов ВСУ, солдат расстрелял сослуживцев

Донбасс, 7 мая. ЧП в украинской армии привело к потерям личного состава. Украинские медики отказались спасать раненого украинского бойца в Луганской области. Военная полиция ВСУ задержала киевских журналистов за несанкционированные съемки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки города и села ЛНР и ДНР обстреляны украинскими силовиками 15 раз. В ЛНР под огонь вооружений боевых машин пехоты попал один населенный пункт, в ДНР от минометов, гранатометов и стрелкового оружия пострадали девять населенных пунктов. Под ударами были Горловка, Ясиноватая, Донецк, Саханка и др. В Петровском районе Донецка поврежден жилой дом.

Командир избил бойца ВСУ за неумение обращаться с автоматом

В Народной милиции ДНР рассказали об очередных небоевых потерях в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. У одного из солдат во время проведения учебных стрельб заклинило оружие. Опасаясь наказания командиров, он попытался починить автомат самостоятельно на учебном полигоне. В результате из автомата было выпущено несколько очередей в разные стороны. Пулевые ранения получили двое сослуживцев солдата, один из которых умер по дороге в больницу. Командование бригады выяснило, что в период проведения стрельб на полигоне отсутствовал руководитель группы.

Командира батальона, ответственного за учения, вызвали в штаб бригады, а он в свою очередь провел беседу с виновным солдатом, при этом поломав ему ребра и ключицу. В штаб ООС доложили, что трое солдат были ранены в результате обстрела со стороны ДНР. Руководство штаба направило в бригаду группу журналистов, чтобы отснять видеосюжет о героическом поведении раненых бойцов. Командир бригады спрятал избитого солдата от возможных расспросов прибывших корреспондентов, дабы истина не стала известна общественности.

Украинские медики отказали в помощи раненому бойцу ВСУ

В 25-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ медики отказались помочь раненому солдату, из-за чего тот скончался. Об этом рассказал спикер оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Раненый был привлечен к оборудованию минно-взрывного заграждения вблизи Станицы Луганской. Мина сдетонировала, и солдат Письменный получил тяжелые ранения. Пострадавшего еще можно было спасти, оказав экстренную медицинскую помощь. Раненого возили по разным больницам городов Счастье и Старобельск, но его нигде не приняли. Врачи обосновали свой отказ указанием главы Луганской областной военно-гражданской администрации, запрещающим прием военнослужащих в гражданские больницы, так как солдаты могут быть инфицированы коронавирусом. По дороге в госпиталь Днепропетровска раненый скончался.

ВСП запретила снимать заболевших коронавирусом бойцов

В Народной милиции ЛНР также рассказали о конфликте представителей военной службы правопорядка украинской армии с киевскими журналистами. Корреспонденты телерадиокомпании «5 канал» решили самостоятельно снять видеоматериалы о заболевших коронавирусом солдатах 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Съемочная группа, воспользовавшись личными знакомствами своего водителя, организовала съемки в пункте временной дислокации 2-го батальона бригады в селе Курдюмовка.

Способствовал проведению работы подполковник ВСУ Слиденко — командир 2-го батальона. Во время проведения съемок журналистов задержала военная служба правопорядка. С представителями СМИ проведена разъяснительная беседа. После нее съемочную группу отпустили, вернув водителю личный транспорт с проколотыми шинами.