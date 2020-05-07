Москва, 7 мая. Экс-сотрудник «Проект.Медиа» Андрей Константинов рассказал, как подделывал документы и создавал скриншоты вымышленных переписок реальных людей, которые потом сливали в соцести.

По его словам, создатель «Проект.Медиа» Роман Бададин утверждал, что это якобы реальная фактура, «просто они не могут выкладывать оригиналы, чтобы не «спалить» свои источники».

«У нас были образцы документов государственных структур и частных компаний, в которые я просто вбивал необходимую информацию», — рассказал Константинов в интервью изданию «Блокнот».

Он признался, что подделывал выписки из Единого государственного реестра недвижимости для статьи «Репортаж с колье на шее. Портрет Наили Аскер-заде, журналистки и миллиардерши».

Константинов добавил, что хочет попросить прощения у людей, которым его работа под руководством Баданина принесла вред.

«Роман, как и другие участники этих проектов, стали никем иным, как черными пиарщиками, причем на службе у Ходорковского. Им абсолютно не важно будущее России. Они склонны выполнять лишь свое задание, которое перед ними стоит. Я с такими людьми не хочу быть рядом, и более не буду», — добавил он.

Признания собеседника «Блокнота» прокомментировал председатель Общественной палаты Московской области, юрист Шота Горгадзе. По словам специалиста, с юридической точки зрения в деятельности проекта Бададина прослеживается фальсификация доказательств, которые потом придавались огласке в Сети.

«Это формирует состав уголовного преступления по статье о клевете», — подчеркнул он в комментарии «Политике сегодня».

За это нарушение «Проект» может быть оштрафован до 500 тысяч рублей.

Горгадзе добавил, что эта история показывает, что часто за чистую монету можно ошибочно принимать определенные интернет-вбросы, псевдо-публикации с расследованиями, хотя на самом деле это откровенная клевета, которую распространяют по заказу определенных лиц.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны провести проверку и возбудить уголовное дело по клевете. Мне кажется, власть должна действовать более жестко, борьба с фейками должна выйти на новый уровень», — подчеркнул он.

Известно, что в 2017 Баданин учился в Стэнфорде, подконтрольном ЦРУ. Тогда он и придумал «Проект.Медиа», и сделано это было в интересах Вашингтона.

По мнению депутат Госдумы Андрея Климова, россияне, которые работают на политических противников РФ, заслуживают совершенно справедливого к себе отношения. И правоохранительные органы должны проверить это издание.

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, юрист Янис Юкша, комментируя вбросы «Проект. Медиа», засомневался и в сознательности читателей «Проекта».