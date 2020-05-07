Сивков рассказал, чем опасна российская ракета «Нудоль» для США

Москва, 7 мая. США опасаются развертывания элементов российского комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Нудоль», поскольку теряют возможность превентивного удара. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Вашингтон пытается помешать размещению новейшего отечественного оружия, указывая, что ракеты «Нудоль» якобы способны уничтожать спутники, что выходит за рамки международных договоров об ограничении вооружений. Однако на самом деле «Нудоль» призван усилить действующую систему ПРО, передает «Политэксперт».

«Нудоль» — элемент противоракетной обороны, причем новейший элемент, построенный на основе применения точного наведения и поражения баллистической цели без ядерного взрыва, а за счет нанесения удара динамическими поражающими элементами», — пояснил Сивков.

По его словам, комплекс предназначен для поражения баллистических ракет, в том числе и межконтинентальных. «Нудоль» призван защитить московский промышленный район в строгом соответствии с международными договоренностями.