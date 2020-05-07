Серуканов осудил Навального, выставившего Соболь вместо себя на дебаты с Собчак

Москва, 7 мая. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Виталий Серуканов уличил во вранье скандальную «активистку» Любовь Соболь, говорящую о демократии в ФБК.

Правая рука скандального блогера Алексея Навального в эфире «Дождя» ответила на ряд вопросов ведущего Тихона Дзядко и аудитории, в частности, о работе с начальником. Девушка всяческим образом пыталась защитить своего босса и смягчить в глазах зрителей его провалы.

«Мы довольно часто с ним что-то обсуждаем, даже спорим, но это не какие-то принципиальные вещи», — сказала Соболь.

Потом псевдоактивистка все же вспомнила ошибку своего начальника — поздний выход на YouTube. Ведущий в свою очередь напомнил, что сам Навальный заявлял об этом несколько недель назад.

«Едва ли это единственная ошибка, которую он, как политик, совершил», — заметил ведущий, на что Соболь ответила, что Навальный свои ошибки признает публично.

Вместе с тем правая рука скандального «оппозиционера» рассказала, что всегда может сказать Навальному все, что думает, более того, спорить с начальником могут все члены коллектива.

«Часто что-то обсуждаем, спорим, и это делать могут все в коллективе. (…) Я нигде не видела такую демократичную атмосферу, как у нас, в офисе «Фонда борьбы с коррупцией», — указала Соболь.

Тем не менее слова Соболь о дружелюбной атмосфере в ФБК не находят подтверждения у бывших соратников Навального, в частности Алены Нарвской и Петра Проскурина, которые жаловались не низкие зарплаты и другие проблемы в компании Навального.

На чистую воду Соболь вывел и Серуканов, который в эфире шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу» напомнил о методах Навального.

Он также отреагировал на назначенные на 10 мая дебаты между Любовь Соболь и журналисткой Ксенией Собчак по поводу предложений руководителя ФБК раздать деньги россиянам. По сути, это дебаты с Навальным, который просто выставил на «ринг» свою подчиненную, считает блогер. Он напомнил, что в 2016 году псевдоопоозиционер уже проводил тренировочные дебаты с Соболь.

«Это было избиение. Навальный доводил ее до слез, говорил, что ее дедушку правильно расстреляли. Соболь билась в конвульсиях, в истерике. Боюсь представить. Как Алексей Навальный готовит Соболь к этим дебатам», — сказал Серкунаов, пошутив, что наверняка доходит и до рукоприкладства, когда блогер слушает от своей подчиненной заученный текст.

Бывший сторонник Навального уверен, что вне зависимости от исхода дебатов основатель ФБК напишет в своих блогах пост, посвященный Соболь, и расскажет о ее победе. Серуканов осудил выставившего Соболь вместо себя на дебаты Навального, заявив, что это не по-мужски.