Сирия, 7 мая. Протяженность маршрута совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе увеличилась до 15 километров. Минобороны Турции сообщило о предотвращении вылазки РПК на севере САР. Новые подкрепления САА прибыли в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют районы на юго-востоке Дейр-эз-Зора; продолжают стягивать подкрепления на территорию провинции Даръа.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате вылазок неизвестных в Ракке; подверглись междоусобицам в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: сообщили о предотвращении нападения курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции продолжается масштабная спецоперация Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) по выявлению и уничтожению так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA), отряды союзников обследуют территории у сирийско-иракской границы. Напомним, ранее также сообщалось о передислокации в САР ополченческих подразделений из Ирака, которые проследовали к Меядину.

Между тем поступила информация о вооруженном конфликте в рядах «Демократических сил Сирии»**** (SDF). По данным новостного портала Al Nour, один из бывших членов формирования был застрелен курдским боевиком у поселения Аль-Хасан в северной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

Правительственные войска продолжают стягивать силы в провинцию, дабы расследовать участившиеся случаи нападения на сирийских военных и бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с правительством САР. Согласно информации Telegram-канала (rybar), в Даръа была переброшена партия бронетехники. Как известно, сирийские подразделения концентрируются вокруг города Аль-Музейриб. В убийстве нескольких военнослужащих САА обвиняется боевик одной из протурецких группировок, который скрывается на территории населенного пункта. В то же время дополнительные части продолжают прибывать в районы городов Тафас и Аль-Ядуда.

Провинция Идлиб

Появилась уточненная информация о ходе девятого совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе. По данным военного источника в Telegram (turkeyabout), общая протяженность маршрута впервые составила около 15 километров. Напомним, объединенные конвои достигли горда Ариха. В составе колонны со стороны РФ были задейстованы два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Прикрытие с воздуха обеспечивалось самолетами ВКС РФ.

Как известно, совместный мониторинг проводится в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта, заключенного по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в Ракке вновь активизировались вылазки неизвестных. Группа вооруженных лиц открыла огонь по патрульному автомобилю «Демократических сил Сирии» (SDF) в окрестностях деревни Майзила, в результате чего были убиты два члена группировки.

Кроме того, еще одно нападение, жертвой которого стал курдский боевик, произошло в пригороде административного центра провинции, где ранее был задержан один из террористов ИГ1. Предполагается, что в обоих случаях вылазки осуществлялись джихадистами террористической группировки.

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tsavunma) опубликовал новые данные о работе турецких военных в зоне операции «Источник мира». Группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ними Отрядов народной самообороны (YPG) была выявлена при попытке пробраться на территорию, подконтрольную ВС Турции и ее союзникам. Курдским боевикам удалось бежать, однако турецкие солдаты изъяли оставленные ими гранатометы, винтовки и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.