Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-35 в Крыму

Москва, 7 мая. Три человека пострадали при жесткой посадке транспортно-боевого вертолета Ми-35 в Крыму.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили факт жесткой посадки Ми-35 и добавили, что она произошла в рамках планового учебно-тренировочного полета, который происходил без боекомплекта.

Комиссия армии ВВС и ПВО Южного военного округа займется расследованием причин жесткой посадки Ми-35. В пресс-службе добавили, что на земле разрушений нет. Трех членов экипажа, которые пострадали во время инцидента, незамедлительно госпитализировали.