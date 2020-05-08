Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 19

Федеральное агентство новостей представляет 19-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги: вторую неделю подряд рейтинг антироссийских СМИ возглавляет принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издание «МБХ Медиа». Его сотрудники опубликовали 97 порочащих Россию статей. Вторую строчку за собой так же сохраняет «Новая газета», журналисты которой выпустили 93 материала антироссийской направленности. Замыкают тройку лидеров прибавившие одну позицию «Открытые медиа» (выпущено 87 статей).

На прошлой неделе антироссийские СМИ активно распространяли фейк о том, что мурманские чиновники якобы решили обнести местные школы колючей проволокой, тиражировали вброс о том, что даже после выздоровления от коронавирусной инфекции Михаил Мишустин может не вернуться на пост премьер-министра страны, и не только.

Справка:

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

4 мая «Новая газета» выпустила фейк, в котором сообщила, что чиновники Мурманской области установили новые требования к безопасности региональных школ, территория которых якобы должна быть обнесена четырьмя рядами колючей проволоки. В своем материале издание ссылается на письмо министра строительства Мурманской области Оксаны Астаховой.

«Почитав его [письмо], приходишь к мысли, что самое страшное еще впереди — какой там коронавирус. Половцы и печенеги явно намереваются вернуться — и правительство Мурманской области об этом знает», — пишет «Новая».

В своем материале либеральные журналисты язвят, утверждая, что «дизайнерское решение может себе легко представить тот, кто хоть раз в жизни видел периметр зоны или смотрел фильмы о местах лишения свободы».

«Для пущей верности предусмотрен и третий уровень укреплений: подземный, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра — «для защиты от подкопа». Мышь не проскочит», — отмечается в статье.

Такую «яркую» новость тут же подхватили и начали тиражировать другие оппозиционные СМИ. Например, Lenta.ru опубликовала статью с заголовком «Школы в российском регионе захотели обнести колючей проволокой», в которой также привела вброс «Новой газеты». Отличился и Znak, выпустивший материал «В Мурманской области школы решили обнести колючей проволокой и системой от подкопов».

При этом ни одно из вышеперечисленных изданий не стало проверять достоверность опубликованной информации и запрашивать официальные комментарии в Минстрое Мурманской области. Хотя буквально через два дня областные власти опровергли фейк «Новой газеты» и заявили, что школы в Мурманской области не планируется обносить ограждением из колючей проволоки.

«В сети Интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится», — сообщили в пресс-службе.

Там также сообщили, что обеспечение безопасности школьников и учителей не предполагает использование таких конструкций, как козырьки с колючей проволокой. А фрагмент документа, публикуемый в «Новой газете» не относился к учебным заведениям в принципе.

«Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В рекомендательном письме Комитету по образованию администрации города Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт», — добавили в пресс-службе.

30 апреля издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству источник сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, может не вернуться в свое кресло даже после выздоровления.

Издание подчеркнуло, что исполнение обязанностей главы правительства было возложено на Андрея Белоусова отдельным указом, тогда как по статье 8 Федерального конституционного закона о правительстве в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, причем без издания каких-либо указов.

Более того, источник «Медузы» допустил, что после выздоровления Михаил Мишустин может перейти на другую должность.

«Его, как бывшего налоговика, как человека знающего, как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое — на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время», — пишет издание.

Этот вброс распространили и другие антироссийские СМИ. Так, подчиненные Ходорковского из «МБХ Медиа» опубликовали статью «Медуза»: Мишустин может не вернуться на пост премьера после выздоровления», где привели самые значимые выдержки из материала «Медузы».

Не обошел тему и «Московский комсомолец» с новостью «Политологи оценили слухи о возможной отставке Мишустина: не совсем «ерунда». В ней журналисты «МК» приводят мнения российских политологов, которые косвенно «подтверждают» умозаключения, изложенные в материале «Медузы». В Кремле же все подобные публикации назвали несоответствующими действительности.

«Это ерунда», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию РИА Новости.

Напомним, кабинет Мишустина был утвержден президентом России в конце января 2020 года. Наиболее серьезные обновления претерпел социальный блок — там сменились все министры, частично был обновлен и финансово-экономический блок. Силовые ведомства руководителей не сменили, равно как и МИД.

Мнение эксперта

Комментируя распространение фейковых и зачастую вредоносных новостей в российском информационном пространстве, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что работа практически всех либеральных изданий «направлена, прежде всего, на то, чтобы своими публикациями создать социальное напряжение в обществе».

«Они пытаются спровоцировать появление негативной информационной волны, которая бы накрыла народ, продемонстрировала ему мнимую несостоятельность многих органов власти, вызвала бы у него недоверие к властям, агрессию. Исходя из таких соображений, оппозиции важен даже не повод, даже не сам факт чего-либо, а важно создать негативный прецедент в информационном пространстве. Но если их публикации тщательно анализировать, тщательно проверять и уточнять, то подобного рода фейковые конструкции сразу же рассыпаются, и рейтинг антироссийских СМИ от ФАН всем россиянам в этом помогает», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, вместо того, чтобы по возможности помогать руководству страны, указывать на возникающие ошибки и недочеты чиновников в регионах, либеральные издания активно эти «ошибки усиливают и придают им особую значимость, заставляя население ненавидеть власть».

«Оппозиционные журналисты не нацелены на созидательный труд, они не хотят понимать, что совершаемые ошибки могут быть допущены неосознанно. Ну ведь можно же содействовать властям, подсказывать, где и что не так, ведь все-таки в одной стране живем, по одним улицам ходим. Но мы видим совсем другие действия — стремление на ровном месте создать конфликтную ситуацию, раскрутить ее, обвинить во всех бедах власти, и затем уже заставить обывателя нервничать, быть недовольными принимаемыми решениями», — продолжает Кошкин.

Политолог указывает на то, что именно сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, подобные действия становятся просто недопустимыми, так как общество находится в состоянии страха и от введенных антикризисных мер.