Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников сравнил методы борьбы с коронавирусом в России и США.

«У меня в больнице есть все лекарства, необходимые для борьбы с любыми осложнениями, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией. Например, если президент США Дональд Трамп заболеет коронавирусом, то в американской больнице его будут лечить точно также, как я лечу своих пациентов в 71-й больнице. Методы лечения везде одинаковые», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек умерли. Около 24 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.