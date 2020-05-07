Координатор «Братства спецназа» призвал сохранить память о Великой Победе

Москва, 7 мая. Координатор творческого союза ветеранов подразделений спецназначения «Братство спецназа» Сергей Пестов поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.

«Ровно 75 лет назад наши предки сломали хребет очередным стервятникам, которые пытались поработить наш народ. И не кому-то, а отборной армии Вермахта, которая подмяла под себя всю Европу», — напомнил он.

Пестов добавил, что фронтовики, участники Великой Отечественной войны постепенно уходят. С каждым днем их все меньше.

«И те ветераны, которым уже за 90 лет, изо всех сил держат в руках это знамя Победы, а мы равняемся на него. Наша память вечна. Мы не забыли фашистских зверств, Сталинград, Курскую дугу, битву под Москвой и страшный голод в Ленинграде. Нам ли об этом забывать? Мы должны сохранить и передать эту память будущему поколению. Это наш долг перед Родиной, перед дедами и отцами. Мы внуки победителей», — подчеркнул он.

Напомним, в этом году в связи с эпидемией коронавируса было принято решение перенести парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», но 9 Мая состоится авиапарад, в котором примут участие современные боевые самолеты и вертолеты, в центрах городов прогремят салюты.