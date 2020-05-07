Москва, 7 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил отказ Белоруссии от введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что власти Швеции также отказались от введения жестких карантинных мер, однако в стране фиксируется рост числа заболевших и летальных исходов. При этом уровень смертности от коронавируса в Белоруссии значительно ниже, чем в Швеции.

«Власти Швеции тоже отказались от жестких карантинных мер, но там высокий уровень смертности. В Белоруссии он в разы ниже. Вероятнее всего, у белорусов более крепкий иммунитет», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 263 тысяч человек.

В Швеции выявлено 23,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 2,9 тысячи скончались. На территории Белоруссии зафиксировано 20 тысяч случаев заражения, 116 человек умерли.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.