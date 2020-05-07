Карантинная закупка. Парнас, Выборгский район Петербурга. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня съемочная группа отправилась в самую северную точку Санкт-Петербурга — Парнас, что в Выборгском районе. Местность получила свое название благодаря одноименному холму в Шуваловском парке.

Здесь же расположен один из самых крупных жилищных комплексов «Северная долина». Мы идем в ближайшие магазины.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: