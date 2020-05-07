Сотрудники Московского зоопарка показали, как кормят с рук лемуров. ФАН-ТВ

Сотрудники Московского зоопарка сняли на видео, как кормят с рук кошачьих лемуров. Звери наперебой берут угощения (кусочки банана), встают на задние лапы и совершенно не боятся работников зоологического сада.

Это видно на кадрах. Животные активны и подвижны. Недавно в семействе лемуров было пополнение. У одного из зверей родился детеныш, пока он передвигается на животе у мамы. По словам сотрудников зверинца, малыш прижился к своей группе. Соседи по вольеру относятся к нему дружелюбно, иногда даже позволяют посидеть у себя на спине.