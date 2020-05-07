Греция восстановит дипломатические отношения с Сирией на фоне конфликта с Турцией

Афины, 7 мая. Греция назначила нового посланника, который будет заниматься восстановлением дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщил МИД Греции.

Решением главы внешнеполитического ведомства Никоса Дендиаса послом назначена Тася Атанассиу, которая ранее уже представляла интересы Афин в Дамаске.

«Ее мандат будет включать в себя контакты по международным аспектам Сирии и связанной с этим гуманитарной деятельности, а также координацию действий с учетом продолжающихся усилий по восстановлению Сирии», — говорится в сообщении.

Отношения между Грецией и Сирией были прерваны в 2012 году, когда НАТО стремилась изолировать официальный Дамаск на фоне начавшихся в стране вооруженных столкновений.

«Посол Атанассиу был послом Греции в Дамаске с 2009 по 2012 год, когда она курировала приостановку работы там нашего дипломатического органа, что было продиктовано тогдашними условиями безопасности», — пояснили в МИД.

Примечательно, что сближение Греции и Сирии происходит в условиях конфликта между Афинами и Анкарой. Ранее на греческих островах в Эгейском море начались беспорядки, устроенные мигрантами, прибывшими из Турции, передает Федеральное агентство новостей.