Сестра Фриске с увеличенными губами шокировала фанатов сходством с покойной певицей

Москва, 7 мая. Наталья Фриске после процедуры по увеличению губ шокировала фанатов сходством с покойной сестрой, певицей Жанной Фриске.

Наталья Фриске рассказала, что сбылась ее мечта — изменить форму губ, чтобы они стали пухлыми.

«Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось, чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное — не стать уткой», — написала женщина в своем Instagram-аккаунте.

Довольная результатом работы Фриске-младшая поделилась фотографией после косметической процедуры.

Поклонники восхитились изменившейся девушкой и отметили, что ее губы, действительно, выглядят натурально. Некоторые фолловеры отметили, что после увеличения губ она стала «копией» своей старшей сестры.

«Наташенька, как вы похожи с Жанночкой», — написала nat7188.

«Как ты похожа на Жанну!» — добавила sardana5213.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, она не дожила до своего 41-го дня рождения чуть меньше месяца. Звезда на протяжении нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием, о котором узнала во время беременности. Любимица публики лечилась в различных клиниках, но болезнь так и не отступила.

Сейчас у певицы подрастает сын Платон, который родился от телеведущего Дмитрия Шепелева. Отношения между бывшим возлюбленным поп-исполнительницы и ее семьей очень напряженные. Родители певицы утверждают, что Шепелев не дает им видеться с семилетним внуком.