Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Москва, 7 мая. Российский актер и шоумэн Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. С предложением он обратился к спортсмену в видеообращении в своем профиле в социальной сети Instagram.

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».

Никита Джигурда в обращении пояснил, что его предложение не является хайпом и договоренностями ради пиара.

«Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Умел давать оскорбительный комментарий в мой адрес — умей отвечать за свои слова», — подчеркнул Джигурда.

Джигурда, судя по всему, решил напомнить о себе и начать вызывать на поединки не только профессиональных спортсменов, но и журналистов. Так, ранее шоумэн вызвал на боксерский поединок телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, оскорбившего спортивного комментатора Василия Уткина. В комментарии Федеральному агентству новостей Джигурда заявил, что у него есть план действий на случай отказа Соловьева от участия в «дуэли».